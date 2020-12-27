ضبط أزيد من 27 قنطار “زطلة” عبر الحدود مع المغرب

ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة يوم 25 و26 ديسمبر، 27 قنطار و2.86 كغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فقد تم ضبط الكمية الهائلة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحجزت مفرزة للجيش، بمنطقة أم العشار الحدودية بتندوف كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 18 قنطار و61 كغ.

فيما ضبطت مفارز الجيش ومصالح الدرك ببشار 6 قناطير و71.86 كغ من نفس المادة.

كما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 1 قنطار و70 كغ بكل من وهران وتلمسان.

وتأتي هذه النتائج النوعية لتضاف الى عديد العمليات التي تخوضها يوميا مفارز الجيش ومختلف المصالح المعنية.

ومكنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب القادمة من الحدود المغربية ترويجها في بلادنا.