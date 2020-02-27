ضبط أزيد من 309 ألف قرص مهلوس بمعسكر

الوطني
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ضبط أزيد من 309 ألف قرص مهلوس بمعسكر
بقلم النهار أونلاين

أوقف عناصر الدرك الوطني بولاية معسكر، تاجري  مخدرات، وضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، تُقدر بـ 309 ألف و412 قرص، ومبلغ 100 مليون سنتيم.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، فقد أوقفوا خلال عملية أخرى بسطيف، تاجري مخدرات، بحوزتهما 10,2 كغ من الكيف المعالج.

في سياق آخر، ضبطت مفارز الجيش بتمنراست، مركبتين  رباعيتي الدفع، و3 مولدات كهربائية، و3 مطارق ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن.

كما ضبطت ذات المفارز 9 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى مخزني  ذخيرة مملوءين.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 8 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بسكيكدة.

في حين تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان.


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