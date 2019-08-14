ضبط أزيد من 370 قارورة خمر على متن مركبتين بمدينة تيارت

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من خلال دورياتها عبر شوارع المدينة، من توقيف مركبتين مشبوهتين.

بعد توقيفهما وإخضاعهما لعملية المراقبة والتفتيش، تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ ( 234 وحد ة ) من مختلف الأنواع بداخل المركبة الأولى.

فيما ضبط بداخل المركبة الثانية كمية أخرى من المشروبات الكحولية قدرت بـ138 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

حيث قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 378 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع لاوالأحجام.

ليتم حجز كمية المشروبات الكحولية وتحويل أطراف القضية إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وفتح تحقيق.