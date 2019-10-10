ضبط أزيد من 4 قناطير من “الزطلة” وتوقيف شخصين بسيدي بلعباس

أوقف عناصر الدرك تاجري مخدرات، وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر 4 قناطير و 46,05 كيلوغرام بسيدي يعقوب، سيدي بلعباس.

في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ24,4 كيلوغرام ببشار.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز الجيش، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، 15 شخصا.

وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع، 34 مولدا كهربائيا، 40 مطرقة ضغط، جهاز كشف المعادن، فيما ضبط عناصر الدرك 14008 خرطوشة بميلة.

كما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من إن أميناس والمدية وغليزان.