ضبط أزيد من 5 قناطير “زطلة” بمنطقة واد العرعار في النعامة

ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، كمية ضخمة من الكيف المعالج، إثر دورية بحث وتفتيش، بمنطقة واد العرعار في النعامة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، قدرت كمية الكيف المعالج المحجوزة، بـ5 قناطير و14 كيلوغرام.

كما تم حجز 25 كيلوغرام و600 غرام من نفس المادة، من طرف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من سيدي بلعباس وتلمسان.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش، 7 مولدات كهربائية ومطرقة ضغط، ببرج باجي مختار.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بالوادي، كان على متن مركبة سياحية محملة بـ1020 وحدة من مادة التبغ الموجهة للتهريب.