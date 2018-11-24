ضبط أزيد من 5000 قارورة خمر بوهران

تمكنت عناصر لفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبن فريحة بوهران، من حجز أكثر من 5 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية.

واستغلالا لمعلومات، تفيد بقيام شخص ببيع والمتاجرة في المشروبات الكحولية داخل مسكنه، حيث وبفضل الخطة المحكمة لعناصر الدرك، وبعد مداهمة منزل المروج تم ضبط 5472 وحدة خمر.

تمثلت في2448 قارورة من نوع بيفور 25 سل، 1152 قارورة من نوع 31 سعة 25 سل، 720 علبة معدنية بيرة من نوع بفرواز سعة 50 سل، 720 علبة معدنية بيرة من نوع هنكل سعة 50 سل.

108 قارورة باستيس سعة 20 سل، 84 قارورة نبيذ أحمر من نوع معسكر سعة 75 سل. 240 قارة نبيذ أحمر من نوع باي سعة 75 سل، إلى جانب صندوق فولاذي مغلق.

حيث تم حجز السلعة المحظورة وتحويل صاحبها إلى مقر الدرك الوطني، لاستكمال التحقيقات.