ضبط أزيد من 6 آلاف قارورة خمر بوادي تليلات في وهران

من بينها 1000 قارورة مشروبات كحولية من نوع الفودكا

أحبطت مصالح الدرك الوطني بوادي تليلات في وهران محاولة تهريب أزيد من6 آلاف قارورة خمرعلى مستوى الطريق الوطني رقم 4.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية تمت إثر نصب حاجز أمني ثابت على مستوى الطريق الوطني بوادي تليلات.

أين تم الإشتباه في سيارة من نوع إينو التي بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثورعلى الخمورمخبأة بإحكام علة متن المركبة.

من بينها 4657 قارورات جعة من نوع بوفورفئة50 سل، 240 قارورة خمر 33سل، 1029 قارورة خمرمن نوع هنكل 25 سل. إضافة إلى 100 قارورات خمر من نوع فودكا حيث تم حجزها وتوقيف صاحبها.