ضبط أزيد من 6 قناطير “زطلة” ببني ونيف في بشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ6 قناطير و30 كغ، بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أوقفت مفارز أخرى للجيش، 22 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، وتندوف.

وضبطت ذات العناصر، مركبة رباعية الدفع و3 دراجات نارية و21 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن وأغراض أخرى.

وفي سياق آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا، وضبطوا بندقيتي صيد ومسدس تقليدي الصنع، بأم البواقي.

بالإضافة إلى حجز مواد ومعدات تدخل في صناعة الأسلحة والذخيرة، خلال نفس العملية.

كما تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالنعامة، يضيف البيان.

الكيف المعالج