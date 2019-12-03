ضبط أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

ضبط حرس الحدود وعناصر الدرك، أمس الإثنين، 06 قناطير و31 كيلوغرام و300 غرام، من الكيف المعالج، بولاية النعامة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، فقد تم ضبط الكمية، إثر دورية بحث وتفتيش، بفتحة جنين، بلدية عين الصفراء.

منى جانب آخر، أوقفت مفارز للجيش، بكل من برج باجي مختار وتندوف، شخصين، وحجزت مولدا كهربائيا ومطرقة ضغط ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية.

كما تم حجز 3 مركبات محملة بـ (6000) لتر من الوقود الموجه للتهريب، فيما تم ضبط 40 قنطارا من مادة التبغ ببسكرة.

وأحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 6 أشخاص، كانوا بقارب تقليدي الصنع على بعد سبعة أميال بحرية، شمال رأس الحمراء، بعنابة.

في حين تم توقيف 86 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من إن أميناس وبشار.