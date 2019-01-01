ضبط أزيد من 7 آلاف قارورة خمر بمرآب منزل مروّج في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بونيف بوهران من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية إستغلالا لمعلومات وردت الى الفرقة مفادها قيام شخص ببيع المشروبات الكحولية بمنزله الكائن بحي محمد بوضياف (الدوم) بلدية حاسي بونيف.

حيث وبعد تحقيقات معمقى وعميات ترصد واسعة تم تحديد هوية الشخص وبعد وضع خطة محكمة من طرف أفراد الفرقة وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بالتفتيش قام عناصر الفرقة مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 03 ببطيوة بتفتيش مسكن المعني.

أين تم العثور بمرأب المسكن على 7151 وحدة من المشروبات الكحولية تتمثل في 2376 قارورة من نوع بيفور سعة 25 سل.

إضافة إلى 960 قارورة من نوع هنكل سعة 50 سل، 960 قارورة من نوع بافرواز سعة 50 سل، 2376 قارورة من نوع 31 سعة 25 سل، 300 .

وكذا قارورة نبيد أحمر سعة 75 سل و179 علبة نبد أحمر سعة 01 لتر .

حيث تم توقيف المتهم الذي تم اقتياده الى مقر الفرقة الإقليمية بالسانية من أجل مواصلة التحقيق معه.

كما تمكنت أفراد فرقة السكة الحديدية بوهران خلال دورية بالسكة الحديدية لوهران من حجز مشروبات كحولية بحوزة إمرأة من جنسية مالية.

لفت انتباههم وهي بصدد ركوب القطار خط وهران_مغنية وبحوزتها كمية من المشروبات الكحولية تمثلت 48 جعة نوع كاستيل سعة 50 سل، قارورة نوع باستيس سعة 01 ل و01 قارورة نوع رادلبال سعة 01 ل.

حيث وعلى الفور تم توقيف المعنية واقتيادها الى مقر الفرقة الإقليمية بالدار البيضاء من أجل مواصلة التحقيق معها.