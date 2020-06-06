ضبط أزيد من 7 قناطير زطلة بالنعامة وإن أمناس

حجز عناصر حرس الحدود بالنعامة، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ6 قناطير و14 كيلوغرام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 114 كيلوغراما من المادة نفسها، بإن أمناس.

في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، تاجري مخدرات بباتنة، وحجزت 3089 قرص مهلوس و سيارة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 12 شخصا، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف.

وحجزت المفارز، 7 سيارات رباعية الدفع، و14 مولدا كهربائيا، و4 مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى 300 غرام من مادة الزئبق، تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، و1.5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم حجز 12100 لترا من الوقود موجهة للتهريب، بكل من سوق أهراس، وتبسة والطارف، يضيف البيان.