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ضبط أزيد من 890 كلغ من الكيف المعالج بـ4 ولايات

الوطني
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ضبط أزيد من 890 كلغ من الكيف المعالج بـ4 ولايات
بقلم نسرين محفوف

ضبط عناصر الدرك الوطني بالنعامة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 862 كيلوغرام.

كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان وسيدي بلعباس، 126 ,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة، 5 تجار مخدرات.

وحجزت31.5 كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ 29 مليون و973 ألف دج، وخمسة هواتف نقالة.

فيما تم احباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 11812 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

من جهة أخرى، تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالنعامة.


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