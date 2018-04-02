ضبط أكثر من 1300 قارورة خمر وأسلحة محظورة بمنزل مروج بوهران     

تمكنت عناصر من الأمن الحضري، بالحمّار بقديل في وهران، من الإطاحة بمروج مشروبات كحولية يبلغ من العمر 47 سنة.

ضبطت بحوزته كمية معتبرة من القارورات الخمر إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة بعد تحريات قامت بها ذات العناصر.

بعد استغلال لمعلومات تفيد بقيام المتهم بترويج ونقل المشروبات الكحولية على متن شاحنة من نوع “شانا”.

ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية.

بتفتيش منزله بضبط 1397 وحدة خمر من مختلف الأحجام والأنواع.

أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام وبندقيتي صيد بحري.

إلى جانب مبلغ مالي 3.5 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الاتجار بالمشروبات الكحولية.

حيث تم توقيفه وتحويله إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام العدالة للبث في قضيته.

في سياق آخر، تمكنت عناصر من الأمن الحضري الرابع بوهران من توقيف مروجي مؤثرات عقلية يبلغان من العمر 20 إلى 26 سنة.

من ذوي السوابق العدلية تم ضبط بحوزتهما 178 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ 16 مليون سنتيم كانا على متن مركبة من نوع “بيكانتو”.