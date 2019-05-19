ضبط أكثر من 16 قنطار من الكيف المعالج بالنعامة

ضبطت مفارز الجيش، أمس السبت، أكثر من 16 قنطار من الكيف المعالج، بولاية النعامة.

وحسب بيان وزارة الدفاع، اليوم الأحد، يأتي هذا إثر نصب كمين بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة عين الديس بعين الصفراء، ولاية النعامة.

حيث ضبطت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع حراس الحدود، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ11 قنطار و30 كيلوغرام، كانت مُحملة على أظهر الحمير.

وفي سياق متصل، وإثر نصب كمين آخر جنوب عين الصفراء، تمكنت اليوم مفرزة أخرى للجيش، بالتنسيق مع الدرك الوطني، ومصالح الجمارك من توقيف 3 تجار مخدرات.

وضبط شاحنة مُحملة بخمسة قناطير، و20 كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مركبة سياحية.