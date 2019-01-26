تمكن الدرك الوطني بسطيف ، من توقيف شخص بحوزته كمية كبيرة من الأقراص الهلوسة قدرت بـ20264 قرص من مختلف الأنواع.

وحسب بيان ذات المصالح، أنه كمية المؤثرات العقلية، عبارة عن أقراص مهلوسة من نوع ” lyrica”المعروفة بالصاروخ، و lyxansia.

كما تم حجز سيارة سياحية من نوع “رونو طرافيك” تستعمل لغرض الترويج مع توقيف الشاب البالغ من العمر 32 سنة.

هذا وأكدت نفس المصالح في بيان لها، ان هذه الكمية من السموم كانت في طريقها من الجهة الشرقية للوطن بإتجاه العاصمة

و قد قدرت مصالح الدرك الوطني قيمة المحجوزات بـ 500 مليون سنتيم. كما قامت بتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.