ضبط أكثر من 3 أطنان أسمدة فلاحية مخزنة بمشتلة في وهران
تمكن أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران من حجز كمية من الأسمدة الفلاحية كانت مخزنة. ولا يحوز مالكها على وثائق قانونية.
العملية تمت استغلالا لمعلومات تم مباشرة تحريات موسعة بخصوصها. حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية بالتفتيش تمت مداهمة مشتلة متواجدة بمحاذاة الطريق المحيطي الاجتنابي. الرابع اين تم حجز كمية من الأسمدة الفلاحية بوزن إجمالي قدر بـ 3 أطنان و280كلغ.
وقد رفعت ضد صاحب المشتلة مخالفات حيازة مواد مصنفة بصفة غير شرعية وعدم امتلاك رخصة الاقتناء.
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وهران: إكتشاف مصنع سري لتصفية الزيوت المستعملة وإعادة تسويقها
تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بطفراوي في وهران من إكتشاف مصنع سري. ينشط بطريقة غير قانونية. يتم به تكرير وتصفية الزيوت المستعملة من أجل إعادة إستعمالها وبيعها للمستهلك.
العملية النوعية لأفراد الدرك الوطني تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه بإحدى قرى بلدية طفراوي. ليتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع استصدار إذن من وكيل الجمهورية مداهمة المكان.
وأسفرت العملية عن توقيف صاحب المصنع السري في الستينيات من العمر من أصول سورية. إلى جانب حجز 1280 لتر زيوت مستعملة معدة للتسويق. بالإضافة كذلك إلى 87000 لتر من الزيوت القديمة المستعملة الموجهة للتصفية وبعض المعدات.
كما قامت ذات المصالح بإنجاز ملف قضائي ضد المتهم في قضية الحال بعدما رفعت ضده مخالفة استغلال مؤسسة مصنفة دون الحصول على الترخيص من السلطات المؤهلة. ممارسة نشاط تجاري مقنن دون الحصول على اعتماد وزاري، عدم احترام الزامية اعلام المستهلك فيما يخص الوسم، رمي نفايات خاصة خطيرة في مكان غير مخصص لهذا الغرض واستغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد باحكام القانون 01/19.
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وهران: إكتشاف ورشة سرية لصنع الأجبان وحجز أكثر من 5 قناطير من المنتوج الفاسد
وهران: إكتشاف ورشة سرية لصنع الأجبان وحجز أكثر من 5 قناطير
تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالعين البيضاء في وهران من اكتشاف ورشة سرية. لصنع مختلف الأنواع والأشكال من الأجبان بطريقة غير قانونية استغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط المشبوه المنشأة السرية.
بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة المكان. تم حجز 555 كلغ من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك.
بعد حجز الأجبان تم توقيف صاحب المصنع السري الذي تمت متابعته بجنح عدم إمتلاك صاحب الملبنة شهادة الاعتماد الصحي. لمنشاة يرتبط نشاطها بمنتوجات ذات مصدر حيواني. فتح ورشة دون تراخيص من الجهات إدارية المحولة، غياب النظافة الصحية. انعدام العلامة التجارية بالمنتوج وعدم احترام السلامة الغذائية.