ضبط أكثر من 3 أطنان أسمدة فلاحية مخزنة بمشتلة في وهران

تمكن أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران من حجز كمية من الأسمدة الفلاحية كانت مخزنة. ولا يحوز مالكها على وثائق قانونية.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تم مباشرة تحريات موسعة بخصوصها. حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية بالتفتيش تمت مداهمة مشتلة متواجدة بمحاذاة الطريق المحيطي الاجتنابي. الرابع اين تم حجز كمية من الأسمدة الفلاحية بوزن إجمالي قدر بـ 3 أطنان و280كلغ.

وقد رفعت ضد صاحب المشتلة مخالفات حيازة مواد مصنفة بصفة غير شرعية وعدم امتلاك رخصة الاقتناء.

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