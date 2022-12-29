ضبط أكثر من 300 غ كوكايين لدى شبكات إجرامية بوهران

تمكنت عناصر من فرق البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران في عمليات متفرقة. من الإيقاع بعدة شبكات إجرامية مختصة في الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

كما أسفرت العمليات عن توقيف 11 شخصا من بينهم مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة وحجز 323 غ كوكايين. 500 غ من الكيف المعالج، 359 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع ومبلغ مالي يفوق 115 مليون سنتيم من عائدات الترويج. إلى جانب 5 مركبات ودراجة نارية تستعمل في نقل وتوزيع هذه السموم.

عمليات التوقيف تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شبكات إجرامية تختص في المتاجرة وتخزين وترويج هذه السموم لدى فئة الشباب، وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم الإطاحة بالمشتبه فيهم ضبطت بحوزتهم كمية المخدرات الصلبة والكيف المعالج وباقي المحجوزات.