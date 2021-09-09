ضبط أكثر من 3000 قرص “بريقابالين” على متن مركبة في تيارت

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالسوقر في تيارت ومن خلال معلومات واردة إليها من توقيف مركبة سياحية مكملة بأقراص “بريقابالين“. وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بحمادية، حيث كان على متنها كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.

وقدرت كمية المحجوزات، بـ 3116 قرص مهلوس من نوع “بريقابالين”. وفي نفس القضية تم توقيف شخصين كانا على متن السيارة لمحاولة تهريب الأقراص.

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