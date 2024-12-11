ضبط أكثر من 6 آلاف طن من القهوة الخضراء المستوردة مخبأة بميناء الجزائر

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني. عن ضبط أكثر من 6 آلاف طن من القهوة الخضراء المستوردة كانت مخبأة على مستوى ميناء الجزائر.

وأضاف زيتوني، إلى أنه تم حجز 23 ألف طن من مادة القهوة على المستوى الوطني، منها 6 آلاف طن كانت مخزنة بميناء الجزائر بالعاصمة. مشيرا إلى أن كمية القهوة المحجوزة لم يقم أصحابها بإجراءات الجمركة بهدف خلق ندرة في السوق الوطنية والمضاربة بهذه المادة. كما أن عملية الحجز شملت كل الكميات المضبوطة لوضع حد للعصابات التي تريد ضرب استقرار السوق الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن كمية القهوة المستوردة سيتم توجيهها للمؤسسات العمومية ليتم تسويقها بشكل منتظم لتموين السوق.

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