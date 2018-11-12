ضبط أكثر من 6 قناطير من اللحوم البيضاء مذبوحة بطريقة غير شرعية بتيارت

تمكنـت عناصر الشرطة من حجز كمية من اللحوم البيضاء كانت محملة على متن شاحنة تبريد بمدينة فرندة ولاية تيارت.

و التي كان سائقها بصدد القيام بتوزيع هذه اللحوم، حيث وبعد تفقد الوثائق تبين أن المعني لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة.

على هذا النشاط من طرف مصالح البيطرة لبلدية تيارت، ليتم على إثرها الإتصال بالطبيب البيطري الذي قام بمعاينة اللحوم.

واتضح أن كمية اللحوم المحجوزة صالحة للإستهلاك، وطبقا للقانون تم حجز كمية اللحوم التي قدرت بـ 270 كلغ.

وأودعت على مستوى دار الأشخاص المسنين بتيارت، كما تمكنـت عناصرالشرطة بأمن دائرة فرندة وعلى إثر نقطة مراقبة.

بالطريق الوطني رقم 14 بمدخل مدينة فرندة، من توقيف مركبتين من نوع كيا بعد إخضاعهما لعملية المراقبة.

تبين أنهما محملتين بكمية من اللحوم البيضاء المتمثلة في 417 كلغ من الدجاج و182 كلغ من الديك الرومي بالشاحنة الأولى.

بالإضافة إلى 181 طائر دجاج و26 طائر ديك رومي بالشاحنة الثانية، وبعد تفقد الوثائق تبين أن المعنيان لم يلتزما بالشروط التنظيمية.

وتمت معاينة الكمية من طرف الطبيب البيطري ليتضح أنها مذبوحة خارج مذابح البلدية، ليتم حجزها وتسليمها إلى المستشفى المحلي إبن سينا.