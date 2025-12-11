ضبط أكثر من 665 ألف كبسولة “صاروخ” داخل مزرعة في ورقلة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة ورقلة بإيداع أربع متهمين. موقوفين رهن الحبس المؤقت ينشطون ضمن إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشوع في المخدرات. والمؤثرات العقلية تضم 9 أشخاص تم توقيفهم تباعا.

في حين، شملت أوامر ايداع 4 متهمين الامر بكل من المدعو “م.ب.ع” . “م.م.ب.ع ” . “ك.م.ع”. “ب.ق.ب”. كما استغل أفراد الشبكة مزرعة لاخفاء الممنوعات تمكن للمحققون بعد تفتيشها من حجز كمية من المؤثرات العقلية. نوع بريغا يالين تقدر بـ 665.550 كبسولة و 96 وحدة من الشماريخ. وسلاح رشاش من نوع كلاشينكوف به مخزن واحد يحتوي على 27 طلقة. بندقيتي صيد و 81 خرطوشة حية. وجهازي إرسال واستقبال ثلاث أجهزة اتصال. من نوع ثريا.

في حين، وجّه القاضي المحقق تهما ثقيلة للمتهمين تتعلق بجناية حيازة وتخزين. والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية. وباستعمال سلاح ناري جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن العمومي والصحة العمومية. جناية حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف 1 و 5 بدون رخصة.

تفاصيل جديد تكشفها وزارة العدل

كما كشف بيان صحفي لوزارة العدل عن تفاصيل جديدة في قضية الحال، أن عملية ايقاف المتهمين. وتقديمهم أمام الجهات القضائية جاء في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كما تمكنت المصلحة الجهوية المكافحة الجريمة المنظمة بورقلة بتاريخ 2025/11/30. إثر تفتيش المزرعة المملوكة للمسمى “ز.س” الكائنة بالمنطقة المسماة قارة كريمة ورقلة. من ضبط كمية من المؤثرات العقلية نوع بريغا يالين تقدر بـ 665.550 كبسولة و 96 وحدة من الشماريخ.

وسلاح رشاش من نوع كلاشينكوف به مخزن واحد يحتوي على 27 طلقة، بندقيتي صيد و 81 خرطوشة حية. وجهازي إرسال واستقبال ثلاث أجهزة اتصال من نوع ثريا مزودين بشرائح ثريا منظارین میدان. ومركبات مختلف الأنواع مخصصة للتهريب، وتم خلال ذلك توقيف كل من “م.ب.ع” . “م.م.ب.ع ” . “ك.م.ع”. “ب.ق.ب”.

كما أسفرت التحريات مع المشتبه فهم الموقوفين عن كشف شبكة إجرامية منظمة مكونة من 9 أشخاص.

في حين، تم بتاريخ 10 ديسمبر 2025 تقديم المشتبه فيهم مام نيابة الجمهورية. بالقطب الجزائي التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم ومتابعتهم قضائيا.

