ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من “الكوكايين” داخل الأناناس في إسبانيا

ضبطت الشرطة الإسبانية، منذ أيام أكثر من 700 كيلوغرام من “الكوكايين” كانت مخبأة بإحكام داخل الأناناس.

حيث قامت بتفكيك شبكة التجارة بالكوكايين، كانت متابعة منذ فترة وهذا بالتعاون بين الشرطة الإسبانية والبرتغالية.

وحسب الصحافة الإسبانية التي نقلت الخبر، فإنه تم شحن صناديق الأناناس المعبئة بالكوكايين، من بنما عبر ميناء لشبونة.

حيث كانوا يقومون بتعبئة الأناناس بكميات الكوكايين، وتغليفها بالشمع الأصفر.

وبعد عدة أشهر من التحقيق، تمكنت الشرطة الإسبانية وبمساعدة نظيرتها البرتغالية استطاعوا من اعتقال 9 أفراد.

ومن بين المعتقلين شقيقان من الجنسية الكولومبية وهما زعيمان للمجموعة وتم تفكيك مختبرين في مدريد، وضبط 400 ألف أورو.