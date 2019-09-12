ضبط أوراق نقدية مزورة بحوزة شابين بقرطوفة في تيارت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، في قرطوفة، بتيارت، من ضبط وتفكيك شبكة مختصة في التزوير وإستعمال المزور.

أين تم توقيف الشخص المتورط، والذي عثر بحوزته على محجوزات منها 26 ألف دج من فئة ألف دينار، عملة وطنية مزورة.

بالإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف الخامس، وقطعة مخدرات.

وبعد مواصلة التحقيق، تم التوصل إلى شريك الموقوف.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، بتهمة تزوير وإستعكال المزور في أوراق نقدية.

ليتم بعد ذلك إيداع المشتبه فيهما، مؤسسة الوقاية وإعادة التربية بتيارت.