ضبط الترتيبات المتعلقة بتسيير الأنشطة الدينية والإرشادية ليوم عرفة

ترأس محند عزوق، رئيس لجنة الفتوى والإرشاد الديني بمركز مكة المكرمة اجتماعًا تنسيقيًا بمقرها في مخيمات عرفة في إطار التحضيرات المكثفة ليوم عرفة.

الإجتماع خصص لضبط الترتيبات المتعلقة بتسيير الأنشطة الدينية والإرشادية خلال هذا اليوم العظيم، لا سيما ما يتعلق بإلقاء خطبة عرفة في مخيمات حجاج الجزائر، والتي تعد محطة روحانية محورية في هذا اليوم.

كما تم تحديد قائمة الأئمة المكلفين بإلقاء الخطبة، وضبط محاورها العامة بما يتماشى مع روحانية الموقف ومتطلبات التوجيه الديني للحجاج.

وخلال الاجتماع ذاته، تم التأكيد على التنسيق الكامل مع الفرق الميدانية لضمان إيصال الخطبة إلى جميع المخيمات عبر مكبرات الصوت ومرافق البث الداخلي.

وفي سياق متصل، استعرض العقيد فؤاد لعلاوي، رئيس وفد الحماية المدنية، خطة العمل الخاصة بيوم عرفة، لا سيما ما يتعلق بتنقلات الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، ثم إلى منى.

وتهدف هذه الخطة إلى ضمان سلامة الحجاج وعدم ضياعهم أثناء التفويج، من خلال تعزيز جهود الإرشاد الميداني وتكثيف نقاط التوجيه والمرافقة على طول مسارات التنقل.

وتؤكد البعثة الجزائرية للحج حرصها الدائم على توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين. وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان، في ظل رعاية تنظيمية وروحية متكاملة.