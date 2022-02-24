ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الخميس، إجتماعا لمكتب المجلس .

وحسب تغريجة بوغالي على تويتر، فقج تم من خلال هذا الإجتماع، ضبط الجدول الزمني للأشغال التي ستستأنف ابتداء من 28 فيفري، وكذا دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون على اللجنة المختصة و أيضا دراسة طلب تنظيم يوم برلماني.

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أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن القمة العربية والتي ستحتضنها الجزائر هذا العام، ستكون نقلة نوعية للراهن العربي وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية.

وشدد بوغالي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، بالقاهرة، على أن تحقيق السلم والأمن في الفضاء العربي يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته بحزم وتجفيف منابع تمويله.

وكذا الجريمة المنظمة بكل أشكالها والتعاطي مع التغير المناخي وما ينجر عنه من آثار وخيمة على البيئة وازدياد شح المياه.

كما حذر رئيس المجلس، من خطورة ما يبث على الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من سموم وأكاذيب تستهدف مقومات المجتمعات العربية واستقرارها.

وحث بوغالي، على التحرك لحماية الشباب العربي، بشكل خاص، من آثارها الوخيمة.

كما ثمن بوغالي، اختيار موضوع “التضامن العربي” لهذا المؤتمر، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا وتزامنه مع استمرار الصراعات والأزمات.

واعتبر رئيس المجلس، أن أزمة كورونا بإمكانها أن تشكل فرصة تاريخية لإحياء روح التضامن العربي.

داعيا البلدان العربية إلى التصدي الجماعي لهذه الجائحة من خلال تطوير آليات تستبق الأحداث وتسترشد بأهل العلم لحماية مستقبل الشعوب والأوطان.

كما أثنى رئيس المجلس على حركة التضامن التي أطلقتها العديد من الدول العربية بما فيها الجزائر. لإيصال المساعدة للدول الإفريقية والأسيوية المتضررة من هذه الجائحة.

كما عرج بوغالي للحديث عن العلاقات العربية البينية، حيث حيا مبادرات الإصلاح بين الأشقاء في دول الخليج.

وشكر رئيس المجلس، أمير دولة الكويت وثمن الدعم النافذ لخادم الحرمين الشريفين في إنجاح تلك المساعي. معبراعن أمله في التأسيس على مثل هذا الطموح لحلحلة باقي النزاعات في العالم العربي.

رئيس المجلس يجدد الدعوة لمساندة الشعب الفلسطيني

ومن جهة أخرى، جدد بوغالي الدعوة من أجل مساندة الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاضطهاد والعقاب الجماعي الذي يفرضه عليه الاحتلال الصهيوني. حتى إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا رئيس المجلس الأشقاء الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم لتجاوز الخلافات وتحقيق الوفاق الوطني، معبرا عن اعتزازه باختيارهم الجزائر للم شملهم.

كما دعا رئيس المجلس إلى وجوب دعم وتحيين المؤسسات الحيوية في البلدان العربية باعتبارها العمود الفقري للاستقرار والتنمية. لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من إقبال على تعميق الديمقراطية والحكامة في تسيير شؤون البلاد وتغليب لغة الحوار.

ونوه رئيس المجلس، بالأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مشددا على ضرورة الاستثمار فيهما بكثافة، كونهما، كما أوضح، السبيل الأمثل لتأسيس نهضة صناعية في كنف مرجعياتنا الأخلاقية والحضارية.