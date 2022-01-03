ضبط الجدول الزمني لجلسات المجلس الشعبي الوطني
ترأس رئيس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي اليوم الإثنين، اجتماعا لمكتب المجلس.
وتم من خلال الإجتماع ضبط الجدول الزمني للجلسات المحدد من 10 الى 17 جانفي 2022 وكذا دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية.
كذلك تم طلب اعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، على ضوء مختلف التعديلات الدستورية.
بوغالي يُستقبل من قبل الرئيس الموريتاني
أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، زيارة مجاملة، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بمقر اقامته بزرالدة، خلال الزيرة التي قام بها إلى الجزائر.
وقام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة دولة إلى الجزائر دامت ثلاثة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.
رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سفير جمهورية إندونيسيا بالجزائر شلياف أكبر.
وحسب تغريدة لبوغالي على صفحته بتويتر، فقد تطرق الطرفان، إلى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
وأكد الجانبان، على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما العمل البرلماني والقضايا المشتركة.
بوغالي: صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أن صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع. وهي طرف في تفيذها ومراقبتها وتقييمها.
وخلال كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسة العامة. قال بوغالي أن الجزائر مع بداية عهد الرئيس عبد المجيد تبون، اتجهت الى معاينة جميع المشاكل، خاصة في مناطق الظل. ولا تُجسد أي سياسة عامة إلا بهذه الثقة والمعاينة.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نجاح أي سياسة عامة يتوقف على مدى اشراك الفواعل الاجتماعية. مشيرا إلى أن مبتغى الحكومة هو السعي لتحقيق الأهداف والغايات عبر كامل الاجهزة التي تؤدي الى التنمية الشاملة، خاصة مع الدستور الجديد.