ضبط الجدول الزمني لجلسات المجلس الشعبي الوطني

ترأس رئيس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي اليوم الإثنين، اجتماعا لمكتب المجلس.

وتم من خلال الإجتماع ضبط الجدول الزمني للجلسات المحدد من 10 الى 17 جانفي 2022 وكذا دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية.

كذلك تم طلب اعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، على ضوء مختلف التعديلات الدستورية.

بوغالي يُستقبل من قبل الرئيس الموريتاني

أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، زيارة مجاملة، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بمقر اقامته بزرالدة، خلال الزيرة التي قام بها إلى الجزائر.

وقام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة دولة إلى الجزائر دامت ثلاثة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا