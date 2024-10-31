ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الخميس إجتماعا للحكومة. من أجل دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن آليات تنفيذ القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. لتعزيز آليات ضبط السوق بغرض ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

كما تضمن إجتماع الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية لترقية وتشجيع الاستثمار الخاص. وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإعداد وتنفيذ مخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية

وتضمن أيضا إجتماع الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام. وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث.