ضبط الصيغة النهائية لتزويد الدرك بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة لمركبات نقل البضائع

ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، صبيحة اليوم الأحد بمقر الوزارة. اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية التي ستُبرم بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الدفاع الوطني ممثلة بقيادة الدرك الوطني.

وتتعلق الاتفاقية بتحديد كيفيات تزويد هذه الأخيرة بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وكذا آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة. واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالاضافة الى ضمان صيانتها الدورية.

وجرى الاجتماع بحضور اطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، الى جانب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للطرق السيّارة واطاراتها، فضلا عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.

ويهدف مشروع هذه الاتفاقية الى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع. لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.

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