ضبط النائب الفرنسي Andy Kerbrat متلبسا بشراء المخدرات

اثار خبر العثور على نوع من المخدرات بحوزة النائب الفرنسي أندي كيربرا Andy Kerbrat، الجدل واستياء الفرنسيين.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، فأشارت وسائل إعلامية فرنسية، إلى أن الشرطة عثرت على 1.35 غرام من عقار 3MMC. وهو مخدر اصطناعي ينتشر في فرنسا، بحوزة أندي كيربرا، Andy Kerbrat.

كما أقر النائب الفرنسي Andy Kerbrat، بأنه ضبط بالجرم المشهود خلال شراء مخدرات وأنه تم فحصه يوم 17 أكتوبر حول تلقيه المخدرات. معترفا ومتعهداً بتلقي العلاج، ما أثار جدلاً داخل الطبقة السياسية. حسب ما جاء في بيان للنائب الفرنسي نشره على موقع الرسمي في منصة “x”.

وعن أسباب تعاطيه المخدرات، فأرجعها النائب الفرنسي Andy Kerbrat، إلى المشاكل الشخصية والنفسية. قائلا “أدرك تمامًا تأثيرها على الصحة وخاصة على نفسي، ويعتبر الإدمان مشكلة صحية عامة ويجب التعامل معه على هذا النحو”. “لقد كنت أخوض هذه المعركة لفترة طويلة مع ضحايا الإدمان الآخرين، وسأستمر فيها”. مضيفا “وبعد استشارة طبيبي سأتابع بروتوكول العلاج. الذي سيسمح لي باستئناف نشاطي البرلماني”.

في حين، علّق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من حزب “الجمهوريون” اليميني عبر منصة إكس قائلاً: “من غير المقبول أن نرى نائباً عن الجمهورية يشتري مخدرات اصطناعية من تاجر متجول. يجب على النائب أن يكون قدوة. يجب أن يستخلص عواقب أفعاله”.

كما قالت النيابة العامة في باريس، رداً على اتصال من وكالة “فرانس برس”، في تأكيد لمعلومات أوردتها مجلة “فالور أكتويل” Valeurs Actuelles الأسبوعية، إن “الشرطة لاحظت تواصلاً بين شخصين يشير إلى صفقة مخدرات”.