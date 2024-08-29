ضبط بحوزتهم اكثر من 2000 قرص برڨابالين.. الحبس لعصابة مكونة من 5 أشخاص

أمر قاضي محكمة الجنح بشراقة بإيداع عصابة متكونة من 5 أشخاص تترواح أعمارهم ماوبين 28 سنة. إلى 41 سنة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. هذا بعدما ضبط بحوزتهم على اكثر من ألفين قرص من المؤثرات العقلية من نوع البريڨابلين كانت موجهة للترويج بمنطقة زرالدة بالعاصمة .

و بالرجوع الى تفاضيل قضية الحال تمت معالجتها من طرف الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. التي تمكنت من توقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية من بينهم متهمين مسبوقين قضائيا. حيث تم ضبط بحوزتهم على 2284 قرص من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابالين. و حوالي 800 غ من الكوكايين وأكثر من 80 غ من الكيف المعالج. بالإضافة الى أسلحة بيضاء، وألعاب نارية ومبالغ مالية بقيمة 200 مليون سنتيم. ناتجة عن ترويج هذه السموم،حيث وجهت لهم تهم حيازة المخدرات بغرض البيع.