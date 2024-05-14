ضبط بحوزتهم اكثر من 5 آلاف قرص مؤثر عقلي.. الحبس لعصابة متكونة من 13 شخصا

امر قاضي التحقيق لدى محكمة شراڨة بإيداع عصابة متكونة من 13 شخص تتراوح أعمارهم مابين 25 سنة إلى 60 سنة مسبوقين قضائيا. رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعدما ضبط بحوزتهم على اكثر من 5 آلاف قرص من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابلين كانت موجهة للترويج بضواحي منطقة شراڨة و منطقة سطاوالي.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من طرف عناصر الشرطة القضائية بأسطاوالي لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. التي تمكنت من إلقاء القبض على افراد هذه الشبكة الإجرامية.

كما ضبط بحوزتهم على 5338 قرص مؤثر عقلي من نوع برڨابالين. إضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية ناتجة عن عملية ترويج هذه السموم تقدر قيمتها اكثر من 19 مليون سنتيم.

المتهمون وجهت لهم تهم المتاجرة بالمخدرات و الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور. الحيازة والتخزين ووضع للبيع المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، على درجة من الخطورة. تهدد الأمن العمومي والصحة العمومية في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تبييض الاموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.