ضبط بحوزتهم حوالي 9 آلاف قرص مهلوس.. الحبس لعصابة من 6 أشخاص

امر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع عصابة متكونة من 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش فيما تم وضع احدهم تحت اجراء الرقابة القضائية. بعد ان عثر بحوزتهم حوالي 9 ألاف قرص مهلوس من المؤثرات العقلية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تم توقيف افراد هذه الشبكة الإجرامية التي تتراوح اعمارهم ما بين 30 الى 40 سنة. تم القاء القبض عليهم من قبل مصالح الامن ، لضلوعهم في قضية جزائية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية.

العملية التي باشرتها عناصر الامن، بناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود شاحنة كانت متوجهة من ولاية تمنراست الى غليزان.

وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريڨابالين. وبعد التحريات و تفتيش بقية المشتبه فيهم تم العثور وحجز حوالي 9 الاف قرص مهلوس من نوع بريڨابالين. ” المعروف عنها في الوسط الاجرامي ب” الصاروخ” بالاضافة الى مبلغ مالي يعد من عائدات البيع.

وبعد التحقيق تم تحويل الملف على محكمة سيدي امحمد وتقديم المشتبه فيهم للتحقيق معهم .

وخلال التحقيق الإبتدائي اعترف بعض المشتبه فيهم بأن المؤثرات العقلية المضبوطة تم ضبطها بحوزتهم .

وأمام ماورد من معطيات وجهت للمتهمين تهم حيازة المخدرات من البيع والتخزين. و المتاجرة المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في القضية.

النهار اولاين