ضبط برنامج جديد.. إعادة النظر في الوجبات المقدمة للطلبة الجامعيين

إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بممثلي التنظيمات الطلابية الذين ثمنوا عملية الرقمنة وعصرنة قطاع التعليم العالي. ناهيك عن مناقشة برنامج تقديم الوجبات الغذائية للطلبة الجامعيين.

وحضر الإجتماع رئيس الديوان ،المدير العام لديوان الخدمات الجامعية ،المفتش العام ،المدير العام للتكوين مديرة الحياة الطلابية. بالإضافة كذلك إلى مدير الأنشطة بالوزارة ،مفتش بالوزارة، مستشار الوزير مكلف بالتنظيمات والنقابات. حيث خصص الإجتماع لمناقشة الشؤون البيداغوجية و الاجتماعية.

من جهتهم أكد ممثلو التنظيمات الطلابية على ضرورة إعادة النظر في مضمون البرنامج الموحد للوجبات المقدمة للطلبة. الذي تم إقراره الأسبوع الفارط من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وهو مطلب كل الطلبة. أين تجاوب الوزير مع الطلب واوقف على العمل بهذا البرنامج. مع تحديد موعد لعقد اجتماع سيتم مناقشة و تعديل هذا البرنامج. وكذا التحضير لبرنامج التغذية خلال شهر رمضان الكريم.

كما دعوا إلى زيادة كمية الوجبات المقدمة للطلبة الجامعيين مع مراعاة نوعيتها. و مراقبة مدى تطبيق محتوى البرنامج الاسبوعي ومراقبة نوعية السلع المقدمة و وسمها الذي يجب أن يكون ذو جودة عالية. بالاضافة كذلك إلى مراعاة تقاليد وخصوصية كل ولاية وكل جهة عبر الوطن. مع إلغاء برنامج الوجبات المطروح من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية و إشراك ممثلي الطلبة في ضبط برنامج الوجبات الجديد.

كما شدّد ممثلو الطلبة، على السماح للطلبة الرياضيين الذين ينضوون تحت قرار الطالب الرياضي ممن يحملون بطاقة اختصاص. بتناول وجبات مدعمة تغطي الجهد الذي يمارسونه خلال أداء المنافسات الرياضية الجامعية. ناهيك عن فتح أبواب الحوار مع الشريك الإجتماعي في المؤسسات الجامعية.