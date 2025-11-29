ضبط تواريخ وملاعب لقاءات الدور 32 لـ “كأس الجزائر”

كشفت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تواريخ وملاعب الدور الـ 32، والذي سيعرف دخول أندية البطولة المحترفة.

وحسب الرزنامة التي نشرتها “الفاف” عبر حسابها على “فيسبوك” فإن لقاءات الدور الـ 32. ستلعب أيام الـ 3 والـ 4 والـ 5 والـ 6 ديسمبر الداخل.

وستكون انطلاقة هذا الدور بخوض لقاء واحد هذا الأربعاء. الـ 3 من شهر ديسمبر الداخل، أحد أطرافه منشط نهائي النسخة الماضية، شباب بلوزداد.

ثم تلعب في اليوم الموالي، الخميس الـ 4 من الشهر ذاته. 10 لقاءات من بينها مواجهة حامل اللقب اتحاد العاصمة، أمام مضيفه نجم مقرة، إلى جانب قمة الدور بين مولودية الجزائر والضيف مولودية البيض.

على أن تقام 9 مباريات يوم الجمعة المقبل الـ 5 من شهر ديسمبر الداخل. أبرزها داربي الغرب مولودية وهران وترجي مستغانم، بالإضافة إلى قمة قسم الهواة. بين مولودية بجاية واتحاد الحراش.

وأخيرا ستلعب 12 مباراة، في ختام الدور الـ 32 للسيدة الكأس. يوم السبت الـ 6 ديسمبر المقبل. ولعل أبرزها القمة الواعدة. التي سيكون ملعب 1 نوفمبر بباتنة مسرحا لها بين الشباب المحلي والضيف اتحاد عنابة.

وجاءت تواريخ وملاعب الدور الـ 32 على النحو التالي:

الأربعاء الـ 3 ديسمبر 2025:

شباب بلوزداد - أولمبي واد الفضة (ملعب نيلسون مانديلا ببراقي سا 19:00)

الخميس الـ 4 ديسمبر 2025:

أتلتيك بارادو – شباب أدرار (ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء سا 14:00)

اتحاد الفوبور – أمل متليلي الشعابنة (ملعب بن عبد المالك بقسنطينة سا 14:00)

مولودية سعيدة – ناي التلاغمة (ملعب السعيد عمارة بسعيدة سا 14:00)

شبيبة القبائل – مشعل حاسي مسعود (ملعب حسين آيت احمد بتيزي وزو سا 18:00)

نجم مقرة – اتحاد العاصمة (ملعب الاخوة بوشليق بمقرة سا 14:00)

مولودية سيدي علي بوسيدي – رائد شباب الأربعاء (ملعب 24 فيفري بسيدي بلعباس سا 14:00)

مولودية الجزائر – مولودية البيض (ملعب علي عمار بالدويرة سا 19:00)

فرفوس بئر العاتر – جمعية القادرية (ملعب لولباني الفازع بئرالعاتر سا 14:00)

وداد بوفاريك – اتحاد النعامة (ملعب محمد رقاز بوفاريك سا 14:00)

جمعية الخروب – أولمبيك أقبو(ملعب عابد حمداني الخروب سا 14:00)

الجمعة الـ 5 ديسمبر 2025:

جمعية الشلف – مستقبل سيدي عبد المومن (ملعب محمد بومزراق بالشلف سا 16:00)

مولودية بريكة – أولمبيك مرسى الحجاج (ملعب غانمي محمد بريكة سا 14:30)

مولودية بجاية – اتحاد الحراش (ملعب الوحدة المغاربية بجاية سا 14:30)

نجم القليعة – شباب برج منايل (ملعب محمد مواز القليعة سا 14:30)

نصر حسين داي – اتحاد سدراتة (ملعب عمر بن رابح الدار البيضاء سا 14:30)

مولودية وهران – ترجي مستغانم (ملعب ميلود هدفي وهران سا 17:00)

شباب قسنطينة – شبيبة الأبيار (ملعب الشهيد حملاوي قسنطينة سا 16:00)

شباب بني ثور – جمعية وهران (ملعب 18 فيفري ورقلة سا 16:00)

اتحاد خنشلة – مستقبل الرويسات (ملعب حمام عمار خنشلة سا 14:30)

السبت الـ 6 ديسمبر 2025:

نادي بطيوة – شبيبة الساورة ( ملعب سرة شراكة محمد بطيوة سا 14:00)

شباب باتنة – اتحاد عنابة (ملعب 1 نوفمبر باتنة سا 14:00)

فوز فرندة- شباب ميلة (ملعب الطاهر شاوش فرندة سا 14:00)

مولودية قسنطينة – شباب قايس (ملعب بن عبد المالك قسنطينة سا 14:00)

شباب عين تموشنت – اتحاد الهمايسة (ملعب أوسياف عمر عين تموشنت سا 14:00)

اتحاد بشار جديد – غالي معسكر (ملعب 20 أوت بشار سا 17:00)

وفاق سطيف – شباب بني تامو (ملعب 8 ماي سطيف سا 17:00)

شباب تسالة – شبيبة بجاية (ملعب 24 فيفري سيدي بلعباس سا 14:00)

نجم بني ولبان – أمل بوسعادة ( ملعب بوقفة عثامن حمو بني ولبان سا 14:00)

وفاق عين البنيان – شباب مشرية (ملعب حسناوي عمار سطاوالي سا 14:00)

جمعية عين كرشة – نجوم الوسط ايليزي (ملعب بو الشوارب عمار عين كرشة سا 14:00)

نجم بن عكنون – رائد عين الدفلى (ملعب الكاليتوس الجديد سا 14:00)