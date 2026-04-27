ضبط رئيس دائرة نقاوس متلبسا بتلقي مبلغ مالي في ظروف غامضة بباتنة

فتحت الجهات القضائية بولاية باتنة تحقيقا مع رئيس دائرة نقاوس ،بعد ضبطه في وضعية يكتنفها الشك بخصوص تلقي مبلغ مالي من مقتصد بمستشفى نقاوس. في عملية نفذتها فرقة البحث والتحري ببريكة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية.

وقد تم تحويل المعني إلى مقر الفرقة لسماع أقواله ضمن مجريات التحقيق. وبعد ذلك، أخلي سبيله مؤقتا إلى غاية استكمال الإجراءات اللازمة والكشف عن ملابسات القضية وتفاصيلها. وما ان كانت وقائعها تشكل جريمة من الجرائم التي تم ذكرها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01.