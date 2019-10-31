ضبط رشاشين عيار 12.7 ملم و12 قذيفة هاون في أدرار

كشفت، مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، أمس الأربعاء، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على أسلحة ثقيلة في أدرار.

وأفاد بيان من وزارة الدفاع، أن العملية تمت إثر دورية بحث وتمشيط بالحدود الجنوبية للقطاع العسكري بأدرار.

وتتمثل الأسلحة في رشاشين ثقيلين عيار 12.7 ملم، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 3 بنادق تكرارية.

وبندقية من نوع MAS-36، بندقية صيد، و6 ماسورات لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم، وماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم.

بالإضافة إلى 3 بنادق نصف آلية من نوع نوع سمينوف، و3 قذائف صاروخية، و12 قذيفة هاون عيار 82 ملم.

و1060 طلقة من مختلف العيارات، و576 صمامة ومخزن ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.