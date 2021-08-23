ضبط شخصين بحوزتهما أوراق مالية بـ “الدوفيز” مزوّرة في شلغوم العيد بميلة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة، من توقيف شخصين بحوزتهما أوراق مالية أجنبية مزورة.

وحسب مصادر رسمية، فإن العملية جرت، ليلة أول أمس، في حدود الساعة العاشرة ليلا، أين كانت الفصيلة الثانية للأمن والتدخل تقوم بدورية عادية على مستوى أحياء وشوارع المدينة، وبعد الوصول للمنطقة الصناعية، كانت مركبة من نوع “بيجو 208” مركونة بمكان بعيد عن الأنظار، وهو ما استدعى التقرب إليها وإجراء عملية مراقبة روتينية وتفتيش، حيث تم العثور على أوراق مالية مزورة من فئة 20 أورو، بتعداد 16 ورقة نقدية، كما سمحت عملية التفتيش الدقيق، من العثور على كمية من المخدرات قدرها 0.45 غرام، وأشارت مراجع “النهار”، إلى أن التحقيق الأمني في الواقعة لا يزال قائما من قبل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الكائنة ببلدية شلغوم العيد، وتشمل كلا من الموقوفين المشتبه فيهما كانا على متن المركبة وصاحبا الأوراق المالية المزورة وهما “ب.ع” و “ع.ش”.