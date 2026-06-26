ضبط قرابة قنطار من الكيف المعالج في تلمسان

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من ضبط قرابة قنطار من الكيف المعالج في عمليتين منفصلتين بتلمسان.

وأسفرت العملية الأولى عن ضبط كمية من الكيف المعالج قدرت بأزيد من 17 كيلوغرام. كانت مخبأة بإحكام تحت المقاعد الخلفية لشاحنة، مع توقيف 3 أشخاص من عناصر الشبكة.

فيما تم تنفيذ العملية الثانية بالجهة الغربية للوطن من طرف أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتلمسان.

وأسفرت العملية الثانية عن ضبط أزيد من 79 كيلوغرام من الكيف المعالج. مع توقيف 3 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية واسترجاع شاحنة ومركبة سياحية.

وتم تقديم المشتبه فيهم تواليا، أمام وكلاء الجمهورية لدى كل من محكمة العفرون بالبليدة، ومحكمة فلاوسن بوهران.