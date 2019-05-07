ضبط قرابة 50 كلغ من “الكيف” وتوقيف 83 شخصا بالشلف

تورط 83 شخصا في 64 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات، بولاية الشلف، وضبط كمية 48.779 كلغ “زطلة”، خلال شهر أفريل المنصرم.

كما تم حجز 878 قرص مهلوس، بالإضافة إلى3 قارورات سائل مخدر، حسبما أفاد به بيان اليوم لمصالح أمن ولاية الشلف.

وأوضح ذات اليبان، أنها خلال نفس الفترة، تم معالجة 15 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأسرة تورط فيها 19أشخاص.

و3 قضايا تتعلق بالجنايات والجنح ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية أسفرت عن متابعة 03 أشخاص.

كما تم معالجة 14 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية، متورط فيها 34 شخص، يضيف البيان.

بعد استكمال ملفات الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم على الجهات القضائية.