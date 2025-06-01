ضبط قرابة 70 كغ من الكيف المعالج

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)بالسحاولة، بحر الأسبوع المنصرم. من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتوقيف إحدى عشرة (11). شخصًا من عناصرها، من بينهم إمرأتان، مع ضبط كمية من الكيف المعالج تُقدَّر بـ 69.450 كيلوغرامًا. مصدرها المغرب.

العملية نُفذت بعد تحريات ميدانية مكثفة قادت محققي المصلحة المركزية إلى رصد مخطط إجرامي لشبكة منظمة عابرة للحدود. تنشط في نقل والإتجار غير المشروع بالمخدرات القادمة من المغرب انطلاقا من الولايات الغربية للوطن باتحاه ولايات الوسط.

حيث تم التوصل إلى تحديد مواصفات المركبة رباعية الدفع المستعملة في نقل هذه الشحنة وتوقيفها على مستوى الطريق الرابط بين ولايتي سعيدة وعين الصفراء. أين تم ضبط هذه الكمية من السموم مخفية في مخبأ سري مستحدث في أحد أجزاء المركبة وتوقيف شخصين (02) كانا على متنها.

تعميق التحريات في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، مكّن من تحديد هوية وتوقيف باقي عناصر الشبكة وعددهم تسعة (09) أشخاص آخرين.مع ضبط واسترجاع أربعة (04) مركبات من مختلف الأنواع والأصناف تستعمل في النشاط الإجرامي. “من بينها المركبة محل التوقيف”. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأزيد من 404 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي. المتخصص بسيدي امحمد