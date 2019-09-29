ضبط قنطارين و60 كلغ لحوم بيضاء فاسدة بسيدي الشحمي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البيئة التابعة لمجموعة الدرك بوهران من إفشال محاولة تمرير وتسويق كميات معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة قدرتها مصادرنا بقنطارين و60كلغ من لحوم الدجاج.

العملية نفذتها ذات الفرقة على اثر دورية عادية ببلدية سيدي الشحمي على مستوى الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين منطقتي النجمة وحاسي لبيوض اين لفتت انتباههم شاحنتا تبريد تم الاشتباه فيها حيث وعند توقيفها إخضاعها للمراقبة والتفتيش تم ضبط بداخلها قنطارين و60 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري في غياب تام لشروط النظافة أمام عدم مراعاة شروط التبريد والتخزين إلى جانب عدم توفر الاعتماد الصحي حيث تم تحرير مخالفات ضد اصحابها مع حجز الكمية المضبوطة.