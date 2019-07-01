ضبط قنطار و40 كلغ لحوم بيضاء فاسدة موجهة للتسويق بوهران

تمكنت عناصر من السرية الإقليمية للدرك الوطني بوهران من احباط محاولة تسويق أكثر من قنطار و40 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة.

خلال قيامهم بخدمة شرطة المرور بالطريق الوطني رقم 04 في شطره الرابط بين بلدية وهران وبلدية الكرمة،

حيث وعند تواجدهم بالقرب من مسجد توسيالي لفتت انتباههم مركبة تجارية من نوع “هايفي” تبدو علامات

الارتباك على سائقها ليتم توقيفه وإخضاع مركبته للتفتيش أين تم ضبط بداخلها 140 كلغ من لحم الدجاج.

أين أكدت معاينة الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

فيما تبين بعد معاينتهم للسيارة التجارية أنها تنعدم لشروط النظافة والتبريد، بالإضافة الى عدم حيازة صاحبها على شهادة الاعتماد الصحي.