ضبط كمية ضخمة من الشموع الشرارية والشماريخ

تمكنت الفرق الجمركية العملياتية، في عمليتين متفرقتين، من حجز كمية ضخمة من بضاعة محظورة تندرج ضمن فئة المفرقعات والألعاب النارية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تمثلت المحجوزات في 1233000 وحدة من الشموع الشرارية. و7152 وحدة شماريخ ذات الحجم الكبير “935 ملم”.

وتم ضبط البضاعة المحظورة، على متن حاويتين، مموهة بإحكام بواسطة بضاعة أخرى مصرّح بها. تمثلت في 24000 وحدة من مصابيح الإنارة و66250 وحدة من أجزاء مصابيح الإنارة.

وتم حجز كل من البضاعة محل الغش، وتلك التي تخفي الغش. كما تم رفع مخالفتين ضدّ 5 أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.