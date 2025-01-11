ضبط كمية معتبرة من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج قادمة من المغرب، وتفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار بالمخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، تم تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالمخدرات تتكون من 6 أشخاص، وحجز 2 قنطار و24 كلغ من الكيف المعالج.

ومكنت الأبحاث العملياتية المكثفة، من الكشف عن المخطط الإجرامي لهذه الشبكة. وتوقيف عناصرها الـ06 وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص سيد امحمد بالجزائر العاصمة.

كما مكنت العملية، من ضبط 320 غ من الكوكايين و4 مركبات سياحية ونفعية كانت تستعمل في إخفاء هذه السموم ونقلها.