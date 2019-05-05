ضبط كيلوغرام من الكيف المعالج و 50 قرصا مهلوسا بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران، من إحباط محاولة ترويج كيلوغرام من الكيف المعالج و 50 قرصا مهلوسا.

حسبما علم اليوم الأحد لدى هذه الهيئة الأمنية، فإنه استغلالا لمعلومات، أوقف عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت شخصا يبلغ سنه 27 عاما كان على متن سيارة.

وقد سمحت عملية تفتيش ذات المركبة بضبط كمية من الكيف المعالج وسلاح أبيض.

و من جهة أخرى و بناء على إذن قضائي بالتفتيش أوقف أفراد الدرك الوطني جنوب مدينة وهران شخصا يبلغ من العمر 23 سنة.

حيث ضبط بداخل مسكنه كمية 100 غرام من مادة الكيف المعالج.

و بمعسكر أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص يبلغ سنهم 24 و 25 و 31 عاما على مستوى نقطة مراقبة بين ولايتي معسكر و وهران

حيث ضبط داخل السيارة التي كانوا على متنها، 50 قرصا مهلوسا من نوع بريقبالين.