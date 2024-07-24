ضبط ما يقارب مليون قرص من إكستازي وبريغابالين وتوقيف 9 أشخاص

تمكنت مصالح الأمن الوطني من الإطاحة بـ 9 عناصر ضمن شبكتين تنشطان في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان ذات المصالح الشبكتين تنشطان على مستوى ولايتي تلمسان وتيارت،حيث تم ضبط 928.800 قرص مهلوس من نوع إكستازي وبريغابالين.

كما تم حجز 3 مركبات سياحية وشاحنة ذات مقطورة، كانت كانت تستعمل في نقل وإخفاء المؤثرات العقلية.

ومكنت العملية الأولى نفذها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان. وبالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية ومفتشية أقسام الجمارك لميناء وهران.

أين تم ضبط 306300 قرص من نوع اكستازي مع توقيف 6 أشخاص وحجز مركبتين

في حين العملية الثانية نفذتها شرطة تيارت ومكنت من ضبط 622.500 كبسولة من نوع بريقابالين. مع توقيف عناصر الشبكة الثلاثة مع حجز مركبة سياحية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.