ضبط ما يقارب 2 كلغ كوكايين وهيروين داخل أحشاء شخصين أجنبيين بغرداية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنصورة التابعة لأمن ولاية غرداية، خلال هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية. وحجز ما يقارب 02 كلغ مخدرات صلبة من نوع الكوكايين والهروين. مع توقيف شخصين من جنسية أجنبية.

وجاءت العملية النوعية على إثر العمل الاستعلاماتي لعناصر ذات المصلحة. في استيقاء معلومات حول نشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وتخزين وترويج المخدرات الصلبة.

وأفضت التحريات الحثيثة إلى تحديد هوية شخصين أجنبيين مشتبه فيهما وتوقيفهما.

وبعد تحويلهما وإخضاعهما لعملية التصوير بالأشعة تبين تواجد كمية معتبرة من الكبسولات داخل أحشائهما. أين تم كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، المتمثل في إعتمادهما على نقلها عن طريق بلعها ووضعها في أحشائهما.

وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن إستخراج 44 كبسولة بوزن إجمالي. قدر بـ 980 غرام من مادة الكوكايين، من داخل أحشاء المشتبه فيه الأول.

كما تم استخراج 41 كبسولة بوزن إجمالي قدره 925 غرام من مادة الهيروين، من أحشاء المشتبه فيه الثاني.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو إستيراد المخدرات.