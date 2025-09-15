ضبط متلبسا بحيازة “الكوكايين”..إيداع ثلاثيني حبس الحراش 

أمرت محكمة الجنح بدار البيضاء ، بوضع المتهم الموقوف ” أ.م.نصير” رهن الحبس المؤقت. مع تأجيل جلسة محاكمته الاسبوع المقبل عن جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع.

وجاءت عملية تقديم المتهم السالف الذكر في إطار عملية توقيفه متلبسا بحيازة المخدرات الصلبة. إثر عملية تفتيش روتينبة لعناصر الشرطة القضائية بالعاصمة.

حيث تم ضبط المتهم متلبسا بحيازة ما وزنه 11.65 غ من مادة كوكايين، موزعة في 5 أكياس.

ولدى إحالة المتهم على محضر الشرطة للتحقيق معه حول ملابسات القضية. اعترف لرجال الشرطة أن الكمية المضبوطة بحوزته من المخدرات الصلبة اشتراها من عند أحد الأشخاص. الذي يعدّ المموّن الرئيسي له يدعى ” سمير” دون إضافات أخرى، مقدما مواصفاته.

وأضاف المتهم في محضر استجوابه أن المخدرات، اشتراها مقابل سعر 13000 دج، ويعيد بيعها مقابل 16000 دج. محددا سعر الغرام الواحد ب3000 دج، مؤكدا في تصريحاته أنه اشتراها منذ 3 أشهر. وبقي يحتفظ بها، بغرض الاستهلاك الشخصي لكونه يتعاطاها.

وخلال مثول المتهم أمام هيئة المحكمة تراجع عن أقواله الأولية. وأكد أمام القاضي أنه ليس له اي علاقة ببيع المخدارت الصلبة أو ترويجها. ليؤكد أنه شخص يتعاطى مادة ” كوكايين”. وأن الكمية المضبوطة بحوزته موجهة لذلك الغرض.

وأمام تمسك المتهم بتحضير دفاع، التمست وكيل الجمهورية بالجلسة. وضع المتهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.