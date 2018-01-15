ضبط مروجين متلبسين بحيازة “الإيكستازي” بالبركة في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 20 بوهران، من الإطاحة بمروجي أقراص مهلوسة أحدهما مسبوق قضائيا.

و استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه لشخصين كانا يروجان المهلوسات بحي فلاوسن البركي سابقا ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ.

والتي أسفرت عن توقيف المتورطين متلبسين بحيازة 47 قرص مهلوس من نوع اكستازي الى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج.

قدر المبلغ بـ 7.9مليون سنتيم.

كما تمكنت عناصر من الأمن الخارجي للمرسى الكبير من إلقاء القبض على مروجي مؤثرات عقلية يبلغان من العمر 25سنة و30سنة.

أين تم حجز بحوزتهما 96 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.