ضبط منتخب محلي متلبسا بتلقي رشوة في “عين البيضاء” بأم البواقي! 

موازاة مع توقيف “المير” وثلاثة منتخبين عن أداء مهامهم بعد متابعتهم

علمت “النهار” من مصادر موثوقة، بأن مصالح الأمن بدائرة “عين البيضاء” في ولاية أم البواقي، ألقت، أمس، القبض على عضو منتخب في المجلس الشعبي البلدي يشتبه تورطه في قضية رشوة.

وحسب ذات المصادر، فإن المنتخب كان بصدد تلقي مبلغ مالي قدر بنحو 10 ملايين سنتيم من أجل تسوية قضية توسعة تخص سكن لأحد المواطنين وهذا في إطار قانون رقم 1508.

وحسب المراجع، فإن أحد المواطنين قام باتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية من أجل إلقاء القبض على هذا المنتخب متلبسا بتقاضي مزية غير مستحقة، ليتم ضبطه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة، أين باشر رجال الشرطة التحقيق الأمني في تفاصيل هذه القضية، في انتظار إحالة الملف على الجهات القضائية لدى محكمة “عين البيضاء” للبتّ فيه.

بالموزارة مع ذلك، تم توقيف ثلاثة أعضاء بمعية رئيس المجلس البلدي لعين البيضاء من طرف السلطات الإدارية القائمة على تسير شؤون الولاية، بسبب متابعتهم قضائيا في عدة قضايا تخص تسيير عدد من الملفات في البلدية، ليصل عدد الموقوفين في هذا المجلس إلى 6 منتخبين، منهم رئيسان للمجلس، آخرهما لم يمر على تنصيبه شهرين، والآخر تحت الرقابة القضائية.